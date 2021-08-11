الموارد البشرية: إجازة 5 أيام للموظف عند وفاة أحد الأصول والفروع

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الموظف يستحق إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر عند وفاة أحد الفروع أو الأصول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «في حال وفاة زوجة الجد، هل يوجد إجازة وشكرًا؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حالة وفاة الزوجة، أو أحد الأصول او احد الفروع وفق المادة 113 من نظام العمل».

وأضاف: «الأصول هم الأب والأم وما على والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن دنو».

وتابعت: «لمزيد من التفاصيل حول الإجازات فضلاً زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».

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