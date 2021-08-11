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رسميًا.. حجز العمرة والصلوات للحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: « هل مسموح العمرة لمحصن جرعة أولى فقط؟».

ورد مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة على موقع «تويتر»: « يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوم)».

وأضاف: «تصريح العمرة خاص بالعمرة فقط، في حال دخل وقت الصلاة و تصريح العمرة لا زال ساري يمكن الصلاة داخل الحرم».

وتابع: «حجز تصاريح العمرة متاح للفئات العمرية من 12 - 18 سنة لمعتمري الداخل، مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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