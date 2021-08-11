الموارد البشرية: المهن المقصورة على السعوديين متاحة لأبناء وبنات المواطنة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يسمح لأبناء وبنات المواطنة السعودية بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدين قائلة: «بخصوص أبناء المواطنة السعودية ما هو وضعهم في القطاع الخاص؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «يسمح لأبناء وبنات المواطنة السعودية بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ، ويتم احتسابهم في نسبة التوطين».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أكدت أن عمر الموظف السعودي يجب ألا يقل عن 18 ولا يتجاوز 60 عامًا، لاحتسابه في نسبة التوطين.

وقالت الوزارة عبر «تويتر» «ليتم احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين يجب ألا يقل العمر عن 18 ولا يتجاوز 60 سنة».

وأضاف: «بعد إضافة بيانات موظف سعودي يرجى انتظار تحديثات نهاية الأسبوع مع التأمينات الاجتماعية».

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