وزارة الصحة توجه 3 نصائح مهمة للمتعافين من فيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة بعد التعافي من فيروس كورونا، وذلك بعد استفسار أحد المواطنين قائلاً: «إذا خلصت مدة الحجر، هل عادي أعقم منزلي أو لا، وكم مدة جلوس الفيروس على الأسطح ؟».

ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة 937 على موقع «تويتر»: «بعد التعافي قم بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها، والعمل على تهوية المكان بشكل جيد بالإضافة لغسل الملابس جيدا بالماء والصابون والعودة للحياة الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات».

وأضاف: «وبشكل عام قد يظل فيروس كوفيد-١٩ فعالا على الأسطح التي لم يتم تنظيفها من عدة ساعات إلى ٣ أيام كحد أقصى طبقاً للمعلومات والدراسات المنشورة حتى الآن وتوجد عوامل كثيرة تؤثر في بقاء الفيروس مثل درجة الحرارة والرطوبة ومسامية السطح وغيره».

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