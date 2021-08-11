ترحيب روسي بتعيين نساء في رئاسة شؤون الحرمين: «إجراء جيد»

الرياض - محمد عبدالله - رحب النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي، روشان أبياسوف، بقرار السلطات السعودية بتعيين النساء في رئاسة شؤون الحرمين؛ حيث وصفه بـ«إجراء جديد جيد»، وسيساعد الموظفات الحجاج من النساء على الصلاة بشكل صحيح.

وقال المفتي، تعليقًا على القرار: «بالإضافة إلى أن هناك نساء يحافظن على النظام في الجزء النسائي من المسجد المحمي في مكة المكرمة، فإن الموظفات الجدد سيكنَّ مسؤولات عن المسائل الدينية، التي تنشأ لدى الحجاج من النساء والمصلّيات»، وفقًا لوكالة «سبوتنيك».

وأضاف: «أعتقد أن هذا ابتكار جيد سيساعد النساء إذا كانت لديهن أسئلة، مثل كيفيّة أداء الصّلاة بالطريقة الصحيحة. سوف يشرحن، انطلاقا من معرفتهن الدينية، التي يتلقينها في الجامعات».

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