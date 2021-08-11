محمد بن مسعود - الدمام - نجله سلطان: توفي بعد صراع سنتين مع المرض انتقل إلى رحمة الله الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري بعد معاناة مع المرض. وقال ابنه "سلطان" الذي نعاه في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض". وقال: "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 12:51 PM نجله سلطان: توفي بعد صراع سنتين مع المرض الحَكَم الدولي السابق معجب الدوسري في ذمة الله الحَكَم الدولي السابق معجب الدوسري في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري بعد معاناة مع المرض. وقال ابنه "سلطان" الذي نعاه في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض". وقال: "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". الكلمات المفتاحية ، الحَكَم الدولي السابق معجب الدوسري في ذمة الله ،

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