محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الموظف الصحي ثامر فرحان العنزي، خطاب شكر وتقدير، من قائد مشروع لقاح جنوب أبو موسى الأشعري بحفر الباطن الدكتور عبدالله عبدالرحمن العنزي؛ تقديرًا لأعمال التطوع المميزة والجهود المبذولة لخدمة المراجعين في مركز تلقي اللقاحات. 11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 12:36 PM "العنزي يتلقى الشكر على جهوده بمركز تلقي اللقاحات بحفر الباطن "العنزي يتلقى الشكر على جهوده بمركز تلقي اللقاحات بحفر الباطن تلقى الموظف الصحي ثامر فرحان العنزي، خطاب شكر وتقدير، من قائد مشروع لقاح جنوب أبو موسى الأشعري بحفر الباطن الدكتور عبدالله عبدالرحمن العنزي؛ تقديرًا لأعمال التطوع المميزة والجهود المبذولة لخدمة المراجعين في مركز تلقي اللقاحات. الكلمات المفتاحية ، "العنزي يتلقى الشكر على جهوده بمركز تلقي اللقاحات بحفر الباطن ،

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