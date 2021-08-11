تعرف أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، لتخالف الانتعاش الذي شهده المعدن النفيس عالميا.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء لمستوى 208.34 ريال (55.56 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) عند مستوى 182.30 ريال (48.61 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، مستوى 156.25 ريال (41.67 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.53 ريال (32.41 دولار).

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، إلى مستوى 6483.75 ريال (1729 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، إلى مستوى 1458.36 ريال (388.90 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1732.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1733.90 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الاثنين.

وتابع: "من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب".

وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

لكن مؤشر الدولار تماسك قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بينما بلغت عوائد الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو تموز.

ويترقب المستثمرون الآن التقرير الشهري للاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش والذي قد يؤثر على الإطار الزمني لتقليص البنك المركزي الأمريكي لدعمه النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 % إلى 23.38 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 1001.76 دولار واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولار.