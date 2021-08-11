شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 27 منشأة مخالفة للإجراءات الاحتراز بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3798 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.