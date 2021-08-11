تحديث جديد على واتساب يضم 217 إيموجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد تطبيق واتساب أن هناك تحديثاً جديداً يضم 217 رمزاً تعبيرياً جديداً (إيموجي)، وذلك في محاولة منه لجذب المستخدمين المهاجرين.

التحديث أصبح متاحاً:

وأوضح التطبيق أن التحديث أصبح متاحاً بالفعل للكثيرين من أصحاب الهواتف العاملة بنظامي (IOS)، وأندرويد، حيث يعمل مطورو واتساب على تعديل لون البشرة في سلسلة الرموز التعبيرية المتاحة حالياً.

مزايا جديدة:

كما أعلن التطبيق إطلاق مجموعة من المزايا الجديدة تساعد في الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة، دون ظهورها عند تلقي رسائل جديدة، ما يساهم في ظهور الدردشة ذات الأولوية في أعلى الشاشة، أما الأقل أهمية فتظل محفوظة في مجلد منفصل.

شارك الخبر