أرباح جازادكو تقفز 1088% إلى 7.8 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قفزت أرباح شركة جازان للطاقة والتنمية “جازادكو” بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1087.8% في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 7.85 مليون ريال، مقارنة بنحو 661 ألف ريال في الربع المماثل من 2020.

وبحسب بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 275.8% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 2.09 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

سبب ارتفاع الأرباح:

وقالت جازادكو إن سبب ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 3.84%، وارتفعت مبيعات القطاعين الزراعي والاستزراع المائي بنسبة 5.4%، مدعوماً بارتفاع في مبيعات الروبيان والفواكه.

وأشارت إلى ارتفاع إيرادات القطاع العقاري بنسبة 8.5% بسبب ارتفاع نسبة الإشغال.

خسائر متراكمة:

وارتفع صافي أرباح جازادكو بعد الزكاة والضريبة، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 739.7% ليصل إلى 9.95 مليون ريال، مقابل 1.18 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من 2021 بلغت 48.16 مليون ريال، تعادل نسبة 9.63% من رأسمالها البالغ 500 مليون ريال.

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