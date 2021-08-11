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شكرا لقرائتكم تعليم نجران يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11
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تعليم نجران يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام نور
متابعات الخليج 365 - واس
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا أمس، إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ .
النتائج عبر نظام نور:
وأوضحت إدارة تعليم نجران، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام “نور”، في حين بدأت الإدارة استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر محرم الجاري .
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