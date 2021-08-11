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تعليم نجران يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

تعليم نجران يعتمد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام نور

متابعات الخليج 365 - واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا أمس، إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ .

النتائج عبر نظام نور: 

وأوضحت إدارة تعليم نجران، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام “نور”، في حين بدأت الإدارة استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر محرم الجاري .


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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