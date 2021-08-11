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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 11:03 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقيةحالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها).
، حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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