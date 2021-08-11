- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولارًا للبرميل.
فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".
وجاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة، عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.
وبحسب المصدرين؛ فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021؛ بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 ألف برميل.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 10:58 AM
بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكيةأسعار النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل
واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولارًا للبرميل.
فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".
وجاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة، عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.
وبحسب المصدرين؛ فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021؛ بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 ألف برميل.
، أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.