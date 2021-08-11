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هاجمت العشرات من قرود البابون منازل ومزارع المواطنين في محافظة فيفاء، وأصبحت تشكل خطراً على الأطفال خارج المنازل وسط طلبات متواصلة من الأهالي بضرورة التدخل وإيجاد حلول سريعة.
ووفق قناة الإخبارية، أفاد عددٌ من المواطنين بأن مشكلة القرود متجذرة وتتكاثر بسرعة وتشكّل إزعاجاً للمواطنين حتى إن بعضهم توقف عن زراعة أراضيه لعدم تمكنه من حماية مزروعاته.
وأضافوا أن القرود تغزو المنازل وأفنيتها بمجرد خروج أصحابها منها، ناهيك عن قيامهم بتفرقة حاويات القمامة يومياً بالشوارع.
وأرجع المواطنون سبب تزايد أعداد القرود هو إلقاء بقايا الطعام من بعض السائحين للقرود؛ ما أسهم في وجودها المستمر بالمكان.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 10:47 AM
مخاوف على الأطفال والمزروعات ومطالبات من الأهالي بحلول عاجلة"قرود البابون" تهاجم منازل ومزارع المواطنين في فيفاء
هاجمت العشرات من قرود البابون منازل ومزارع المواطنين في محافظة فيفاء، وأصبحت تشكل خطراً على الأطفال خارج المنازل وسط طلبات متواصلة من الأهالي بضرورة التدخل وإيجاد حلول سريعة.
ووفق قناة الإخبارية، أفاد عددٌ من المواطنين بأن مشكلة القرود متجذرة وتتكاثر بسرعة وتشكّل إزعاجاً للمواطنين حتى إن بعضهم توقف عن زراعة أراضيه لعدم تمكنه من حماية مزروعاته.
وأضافوا أن القرود تغزو المنازل وأفنيتها بمجرد خروج أصحابها منها، ناهيك عن قيامهم بتفرقة حاويات القمامة يومياً بالشوارع.
وأرجع المواطنون سبب تزايد أعداد القرود هو إلقاء بقايا الطعام من بعض السائحين للقرود؛ ما أسهم في وجودها المستمر بالمكان.
، "قرود البابون" تهاجم منازل ومزارع المواطنين في فيفاء ،
المصدر : الخليج 365
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