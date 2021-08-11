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حقق الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع في محيط منطقة "ملبودة"، وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".
وأضاف المصدر "أن المليشيا تكبدت خسائر في العتاد؛ منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر؛ فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة.
الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-11
حقق الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع في محيط منطقة "ملبودة"، وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".
وأضاف المصدر "أن المليشيا تكبدت خسائر في العتاد؛ منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر؛ فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:21 AM
في معارك انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع بمحيط منطقة "ملبودة"
حقق الجيش الوطني اليمني أمس، تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: "إن المعارك التي خاضها الجيش انتهت بدحر المليشيا من عدة مواقع في محيط منطقة "ملبودة"، وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".
وأضاف المصدر "أن المليشيا تكبدت خسائر في العتاد؛ منها تدمير طقمين بما عليهما من أسلحة وذخائر؛ فيما استعاد الجيش اليمني عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة.
، الجيش الوطني اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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