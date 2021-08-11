الإطاحة بمواطنين تباهيا عبر «التواصل الاجتماعي» بالسيطرة على مركبتين على مرتفع جبلي

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على مواطنين تباها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر على مرتفع جبلي.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمركبتين على مرتفع جبلي في محافظة فيفا لمواطنين في العقد الثاني من العمر، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما.

وأشار إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.