شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتعقيم .. هكذا استعدت مدارس الأحساء للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت مدارس الأحساء برامج للصيانة والتعقيم وتهيئة البيئة المدرسية استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال حمود الشمري مدير إحدى المدارس بالأحساء، أنه هناك بروتوكولات صحية ووقائية يتم تطبيقها لتوفير بيئة مدرسية آمنة، كما أن قطاع كبير من المعلمين حصلوا على دورات تدريبية من وزارة التعليم.

وأضاف : القيام بكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية عند عودة الدراسة لطبيعتها المباشرة، مشيراً إلى أن الأعمال الفنية والتقنية التي نفذت سيجني طلابنا وطالباتنا ثمارها.