اليوم أول الكليبين وفيه يزداد هبوب الرياح ويكثر خراف التمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام الكليبين أو ما يعرف عند البعض بـ “محننات الجمل” ومعناها أن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد.

النثرة:

وتابع الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أن الكليبين له منزلة واحدة هي (النثرة) يليه سهيل التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية والسبب هو استهلاك المياه في ري المحاصيل في الأيام السابقة، وفيه يزداد هبوب الرياح ويستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيه أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه.

خصائص الكليبين:

وأضاف أن في الكليبين آخره بداية صرام النخيل وتبدأ فيه هجرة طيور الدخل والخواضير وتستمر الزيادة في الليل على حساب النهار، متابعًا: “تقول العرب (إذا طلعت النثرة احمرت البسرة،وجني النخل بكرة وآوت المواشي حجرة، ولم تترك في ذات در قطرة، ويوشك أن تظهر الخضرة).

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة.

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