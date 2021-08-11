، مجلس التعاون والمملكة المتحدة يبحثان أوجه التعاون في جميع المجالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهم

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في مقر الأمانة بالرياض أمس، مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية آنا والترز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأولويات التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في جميع المجالات، تحت إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.