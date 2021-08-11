، "المطلق" يرعى حفل إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لـ"إذاعة القرآن" ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
رعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد المطلق"، حفل إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة القرآن الكريم لعام 1443هـ، بسلسلة برامج متجددة ومتنوعة يتقدّمها البرنامج الشهير الممتد للعام الثالث عشر على التوالي "اللهم بك أصبحنا"، وكذلك برنامج "نور على الدرب" الذي تجاوز عمره 40 عامًا.
وتضم حزمة البرامج الجديدة لهذا العام، بث 5 مصاحف يومية لعدد من القراء، وبرنامج "يوسف أيها الصديق" الذي يحكي قصة النبي يوسف عليه السلام من الرؤيا وحتى اللقيا؛ وذلك كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة الواحدة مساءً، وبتقديم الشيخ "فهد القويفل"، وكذلك إطلاق برامج تعنى بالأسرة؛ في مقدمتها "أحاديث أسرية" من تقديم الدكتور "خالد الحليبي"، ويبث يوم الثلاثاء في الرابعة مساءً، وكذلك برنامج "وعي" من تقديم الزميل الإعلامي "عبدالله الزهراني، ويبث يوم الخميس في الرابعة مساءً، وأخيرًا برنامج "ختام الأسبوع" الذي يتناول جديد الأخبار بما يتوافق مع هوية ورؤية الإذاعة القرآنية، ويبث يوم السبت بتقديم الزميل الإعلامي "سلطان الربيع".
من جانبه قال مدير إذاعة القرآن الكريم "عبدالرحمن بن محمد الشايع" لـ"الخليج 365": حرصت الدورة البرامجية الجديدة على المحافظة على القيم والثوابت الشرعية؛ حيث ستكون نسبة التلاوات القرآنية في البث اليومي 75%، ولا تتجاوز نسبة البرامج الأخرى 25%، بالإضافة لتجديد المحتوى القرآني؛ حيث بلغت نسبة اكتمال مصحف المسجد النبوي 55%، وأما مصحف القارئ "حسن دغريري" فبلغ 80%، ومصحف "المهرة" بلغ 40%.
وأضاف الشايع: "جرى تحديث المحتوى البرامجي في الدورة الجديدة ببرامج أسبوعية وأخرى يومية سواءً كانت مباشرة أو مسجلة، كما حرصت الإذاعة على استهداف كل المستمعين؛ حيث أضافت في سلسلة برامجها لهذا العام فئة "المرأة"، وكذلك "الشباب من عمر 15- 25 سنة"؛ مشيرًا إلى أن نطاق المحتوى تنوع ما بين "علوم القرآن، والتفسير، والعقيدة، واللغة، والأمومة، والتربية والأخبار والفكر".
وقدّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد المطلق" كلمةً قال فيها: لا شك أن هذه الإذاعة تحمل للأمة الكتاب الذي جعله الله نورًا وهدى للناس، وجعله روحًا لهذه الحياة، والتي أسعدتنا كثيرًا من خلال تلمسها مواضع الاحتياج؛ مشيدًا بما يقدم فيها من تلاوات قرآنية منضبطة وبأصوات من بلاد الحرمين، داعيًا الله بأن يستمر عطاؤها وتأثيرها، وأن يبارك في جهود القائمين عليها".
"المطلق" يرعى حفل إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لـ"إذاعة القرآن"عمر السبيعي الخليج 365 2021-08-11
رعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد المطلق"، حفل إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة القرآن الكريم لعام 1443هـ، بسلسلة برامج متجددة ومتنوعة يتقدّمها البرنامج الشهير الممتد للعام الثالث عشر على التوالي "اللهم بك أصبحنا"، وكذلك برنامج "نور على الدرب" الذي تجاوز عمره 40 عامًا.
وتضم حزمة البرامج الجديدة لهذا العام، بث 5 مصاحف يومية لعدد من القراء، وبرنامج "يوسف أيها الصديق" الذي يحكي قصة النبي يوسف عليه السلام من الرؤيا وحتى اللقيا؛ وذلك كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة الواحدة مساءً، وبتقديم الشيخ "فهد القويفل"، وكذلك إطلاق برامج تعنى بالأسرة؛ في مقدمتها "أحاديث أسرية" من تقديم الدكتور "خالد الحليبي"، ويبث يوم الثلاثاء في الرابعة مساءً، وكذلك برنامج "وعي" من تقديم الزميل الإعلامي "عبدالله الزهراني، ويبث يوم الخميس في الرابعة مساءً، وأخيرًا برنامج "ختام الأسبوع" الذي يتناول جديد الأخبار بما يتوافق مع هوية ورؤية الإذاعة القرآنية، ويبث يوم السبت بتقديم الزميل الإعلامي "سلطان الربيع".
من جانبه قال مدير إذاعة القرآن الكريم "عبدالرحمن بن محمد الشايع" لـ"الخليج 365": حرصت الدورة البرامجية الجديدة على المحافظة على القيم والثوابت الشرعية؛ حيث ستكون نسبة التلاوات القرآنية في البث اليومي 75%، ولا تتجاوز نسبة البرامج الأخرى 25%، بالإضافة لتجديد المحتوى القرآني؛ حيث بلغت نسبة اكتمال مصحف المسجد النبوي 55%، وأما مصحف القارئ "حسن دغريري" فبلغ 80%، ومصحف "المهرة" بلغ 40%.
وأضاف الشايع: "جرى تحديث المحتوى البرامجي في الدورة الجديدة ببرامج أسبوعية وأخرى يومية سواءً كانت مباشرة أو مسجلة، كما حرصت الإذاعة على استهداف كل المستمعين؛ حيث أضافت في سلسلة برامجها لهذا العام فئة "المرأة"، وكذلك "الشباب من عمر 15- 25 سنة"؛ مشيرًا إلى أن نطاق المحتوى تنوع ما بين "علوم القرآن، والتفسير، والعقيدة، واللغة، والأمومة، والتربية والأخبار والفكر".
وقدّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد المطلق" كلمةً قال فيها: لا شك أن هذه الإذاعة تحمل للأمة الكتاب الذي جعله الله نورًا وهدى للناس، وجعله روحًا لهذه الحياة، والتي أسعدتنا كثيرًا من خلال تلمسها مواضع الاحتياج؛ مشيدًا بما يقدم فيها من تلاوات قرآنية منضبطة وبأصوات من بلاد الحرمين، داعيًا الله بأن يستمر عطاؤها وتأثيرها، وأن يبارك في جهود القائمين عليها".
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
09:22 AM
"الشايع": تضم برامج نوعية تستهدف الأسرة و٧٥٪ من البث مخصصة للمصاحف القرآنية
رعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد المطلق"، حفل إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة القرآن الكريم لعام 1443هـ، بسلسلة برامج متجددة ومتنوعة يتقدّمها البرنامج الشهير الممتد للعام الثالث عشر على التوالي "اللهم بك أصبحنا"، وكذلك برنامج "نور على الدرب" الذي تجاوز عمره 40 عامًا.
وتضم حزمة البرامج الجديدة لهذا العام، بث 5 مصاحف يومية لعدد من القراء، وبرنامج "يوسف أيها الصديق" الذي يحكي قصة النبي يوسف عليه السلام من الرؤيا وحتى اللقيا؛ وذلك كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة الواحدة مساءً، وبتقديم الشيخ "فهد القويفل"، وكذلك إطلاق برامج تعنى بالأسرة؛ في مقدمتها "أحاديث أسرية" من تقديم الدكتور "خالد الحليبي"، ويبث يوم الثلاثاء في الرابعة مساءً، وكذلك برنامج "وعي" من تقديم الزميل الإعلامي "عبدالله الزهراني، ويبث يوم الخميس في الرابعة مساءً، وأخيرًا برنامج "ختام الأسبوع" الذي يتناول جديد الأخبار بما يتوافق مع هوية ورؤية الإذاعة القرآنية، ويبث يوم السبت بتقديم الزميل الإعلامي "سلطان الربيع".
من جانبه قال مدير إذاعة القرآن الكريم "عبدالرحمن بن محمد الشايع" لـ"الخليج 365": حرصت الدورة البرامجية الجديدة على المحافظة على القيم والثوابت الشرعية؛ حيث ستكون نسبة التلاوات القرآنية في البث اليومي 75%، ولا تتجاوز نسبة البرامج الأخرى 25%، بالإضافة لتجديد المحتوى القرآني؛ حيث بلغت نسبة اكتمال مصحف المسجد النبوي 55%، وأما مصحف القارئ "حسن دغريري" فبلغ 80%، ومصحف "المهرة" بلغ 40%.
وأضاف الشايع: "جرى تحديث المحتوى البرامجي في الدورة الجديدة ببرامج أسبوعية وأخرى يومية سواءً كانت مباشرة أو مسجلة، كما حرصت الإذاعة على استهداف كل المستمعين؛ حيث أضافت في سلسلة برامجها لهذا العام فئة "المرأة"، وكذلك "الشباب من عمر 15- 25 سنة"؛ مشيرًا إلى أن نطاق المحتوى تنوع ما بين "علوم القرآن، والتفسير، والعقيدة، واللغة، والأمومة، والتربية والأخبار والفكر".
وقدّم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد المطلق" كلمةً قال فيها: لا شك أن هذه الإذاعة تحمل للأمة الكتاب الذي جعله الله نورًا وهدى للناس، وجعله روحًا لهذه الحياة، والتي أسعدتنا كثيرًا من خلال تلمسها مواضع الاحتياج؛ مشيدًا بما يقدم فيها من تلاوات قرآنية منضبطة وبأصوات من بلاد الحرمين، داعيًا الله بأن يستمر عطاؤها وتأثيرها، وأن يبارك في جهود القائمين عليها".
، "المطلق" يرعى حفل إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لـ"إذاعة القرآن" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المطلق" يرعى حفل إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لـ"إذاعة القرآن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.