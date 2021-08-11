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قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، إن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن تعرُّض مواطنة وابنها للاعتداء بسلاح أبيض من قِبل زوجها، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروحٍ خفيفة؛ ذلك نتيجة خلافاتٍ بينهما.
وأضاف، أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
قتل زوجته وأصاب طفله والسلاح أبيض.. شرطة مكة تُطيح بالجانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11
قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، إن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن تعرُّض مواطنة وابنها للاعتداء بسلاح أبيض من قِبل زوجها، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروحٍ خفيفة؛ ذلك نتيجة خلافاتٍ بينهما.
وأضاف، أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:41 AM
اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة
قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، إن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن تعرُّض مواطنة وابنها للاعتداء بسلاح أبيض من قِبل زوجها، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروحٍ خفيفة؛ ذلك نتيجة خلافاتٍ بينهما.
وأضاف، أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
، قتل زوجته وأصاب طفله والسلاح أبيض.. شرطة مكة تُطيح بالجاني ،
المصدر : الخليج 365
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