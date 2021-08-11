، طقس الأربعاء.. أمطار رعدية بهذه المناطق ورياح وأتربة بأخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقرير الأرصاد: سماء غائمة جزئيًّا على مناطق المدينة المنورة وحائل

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد؛ مما يؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًّا على مناطق: (المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والقصيم)، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية؛ في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.