مجلس إدارة جرير يوصي بتوزيع أرباح بـ168 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة جرير للتسويق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2021، بواقع 168 مليون ريال على عدد أسهم مستحقة للأرباح يبلغ 120مليون سهم.

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، بلغت حصة السهم من التوزيع 1.40 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية عند 14%.

تاريخ الأحقية:

وقالت جرير إن تاريخ الأحقية سيكون 16/08/2021، أما تاريخ التوزيع ففي 25/08/2021، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 16/08/2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تراجع الأرباح:

وتراجعت أرباح “جرير” بـ9% في الربع الثاني مسجلة 189 مليون ريال، مقارنة بـ 208 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما سجلت تراجعاً طفيفاً في الأرباح على أساس نصف سنوي، بعد تسجيل صافي ربح بـ 457 مليون ريال، مقارنة بـ 460 مليون ريال قبل عام.

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