الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

البنتاجون: قادرون عسكريًّا على التعامل مع إيران

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، أن سلوك إيران يمثل خطرًا على الإقليم، مضيفة: “نحن والحلفاء قلقون”.

تفوق على إيران:

كما أضاف البنتاجون “قادرون عسكريًّا على التعامل مع إيران، ولدينا ميزة التفوق عليهم”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان الجمعة، أن المسيرات التي ضربت الناقلة “ميرسر ستريت” في 29 يوليو الفائت، إيرانية.

وأكدت أن فريقًا متخصصًا في المتفجرات من حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس رونالد ريغن” فحص الأدلة وأجرى مقابلات مع أفراد الطاقم الناجين.

أضرار جسيمة:

وكشف الفريق أن الناقلة تعرضت لهجومين فاشلين من طائرات مسيرة في مساء 29 يوليو، مشيرة إلى أن الطاقم أبلغ عن الهجمات عبر نداءات استغاثة. ووجد المحققون بقايا صغيرة لطائرة واحدة على الأقل من الطائرات بدون طيار في الناقلة، والتي استعادها الطاقم من مياه البحر.

كذلك، توصل الفريق إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالناقلة كانت نتيجة هجوم ثالث بدون طيار في 30 يوليو.

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