الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

إغلاق مقهى مخالف في الشرقية نشر صورًا وعبارات مخالفة

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أغلقت وزارة التجارة بمشاركة الجهات الأمنية مقهى مخالفاً في المنطقة الشرقية.

استدعاء مالك المنشأة:

وأوضحت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء أنه جرى استدعاء مالك المنشاة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

صور وعبارات مخالفة:

ولفتت الوزارة إلى أن المقهى قام بنشر صور أشخاص وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة.

في سياق متصل، نفذت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، حيث تم ضبط 791 مخالفة.



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