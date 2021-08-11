الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

القبض على مواطن قتل زوجته بسلاح أبيض في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن اعتدى على زوجته بسلاح أبيض ما تسبب في وفاتها.

تفاصيل الحادث:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض مواطنة وابنها للاعتداء بسلاح أبيض من قبل زوجها، نتج عنها وفاتها وإصابة الطفل بجروح خفيفة؛ ذلك نتيجة خلافات بينهما.

إحالة إلى النيابة:

وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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