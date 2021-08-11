ارتفاع أرباح الوطنية للرعاية الطبية الفصلية إلى 30.7 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 (ستة أشهر) ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 19% ليبلغ 30.7 مليون ريال مقارنة بـ 25.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

ارتفاع صافي الربح:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، أنه يعود سبب الزيادة في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة حالات التنويم والعمليات الجراحية مقارنة بالعام الماضي، وتأثر النمو في الإيرادات الناتجة من المرضى النقديين ومرضى التأمين في العام السابق بسبب فرض الحكومة حظر التجول والإغلاق؛ ما أدى لانخفاض أعداد المرضى المراجعين، وكذلك الانخفاض في مصاريف المبيعات والتسويق بسبب انخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وضمن أسباب زيادة صافي ربح الشركة الوطنية للرعاية الطبية، انخفاض التكاليف بسبب الوفورات في الإنفاق القابل للتحكم وزيادة استيعاب وتقليل المصروفات العامة.

تعويض المكاسب والهوامش:

ولفتت الشركة إلى أنه تم تعويض المكاسب والهوامش المذكورة بشكل جزئي من خلال زيادة مصاريف المواد الطبية والمستهلكات وانخفاض في الإيرادات الأخرى وارتفاع مبلغ الزكاة عن الفترة نتيجة لارتفاع الوعاء الزكوي للشركة.



شارك الخبر