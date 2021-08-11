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أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "هاكرز" سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية، بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.
وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.
وجاء في رسالة نشرها بروتوكول "بولي نيتوورك" على "تويتر"، أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق وفق "روسيا اليوم".
وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليونًا من عملة "تيثر" الرقمية المشفرة التي كانت جزءًا من المبلغ الرقمي المسروق؛ تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة؛ مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 08:31 AM
بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح تبادل العملاتهاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية
أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، بأن "هاكرز" سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية، بعد اختراقهم بروتوكول "بولي نيتوورك" الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.
وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.
وجاء في رسالة نشرها بروتوكول "بولي نيتوورك" على "تويتر"، أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق وفق "روسيا اليوم".
وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليونًا من عملة "تيثر" الرقمية المشفرة التي كانت جزءًا من المبلغ الرقمي المسروق؛ تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة؛ مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.
، هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية ،
المصدر : الخليج 365
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