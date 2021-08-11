سجن موظفة بوزارة التعليم بتهمة الرشوة.. وتغريمها 25 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، إدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة (مرتشية)، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

وعبرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تقديرها لجهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

اقرأ أيضا:

«نزاهة» تعلن تفاصيل 7 أحكام قضائية جنائية.. إدانة أمنيين ومحافظ ومسؤولين في وقائع فساد