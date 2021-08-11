سجن ضابط برتبة رائد 4 سنوات وإلزامه بالغرامة بسبب استغلال النفوذ

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الثلاثاء، عن إدانة ضابط برتبة رائد يعمل مديرًا لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطيّةٍ بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدور حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال ومصادرة مبلغ (8.402) ريال.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

وعبرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تقديرها لجهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزّز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

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