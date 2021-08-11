صرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن تعرض مواطنة وابنها لاعتداء بسلاح أبيض نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروح طفيفة، وذلك نتيجة خلاف بينهما. وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر مكة : القبض على مواطن قتل زوجته وأصاب ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.