شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر نظام إدارة النفايات وقواعد «البرمجيات الحكومية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء على نظام إدارة النفايات. كما وافق على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الـشريفين الملك سلـمان بن عبدالـعزيز آل سعود رئيس مجلـس الـوزراء «حفظه الله»، خلال جلـسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، تولي مجلس شؤون الجامعات التنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية التي لديها تخصص «طب طوارئ» ومنشآت مجهزة وكوادر ونحو ذلك، وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لإعداد برامج تأهيل في تخصص «طب طوارئ» بدرجة دبلوم ومنح شهادة «فني طب طوارئ».

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

مؤازرة جهود التنمية الاقتصادية دوليا

اطلّع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية؛ لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومؤازرة الجهود الدولية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وترسيخ قيم الوئام والسلام العالمي والعمل الإنساني.

شراكة لإدارة مركز بيانات الرياض

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل مركز البيانات المحلي لمدينة الرياض، بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمجلس العالمي لبيانات المدن.

إبراز دور التحول الرقمي

استعرض مجلس الوزراء، نتائج مشاركة المملكة في اجتماعات دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة تريستا الإيطالية، وما اشتملت عليه من إبراز دور التحول التقني والرقمي ومسيرة الابتكار في المملكة أمام اقتصاديات العالم الكبرى، والجهود التي تبذلها لتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير، وكذلك الاستثمار في البرامج الدراسية والدرجات العلمية في المهارات الرقمية المتقدمة وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

تاريخ ناصع بالعطاء الإنساني

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً على مستوى الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية وتصدرها أكبر الداعمين لليمن، وفق ما أظهرته بيانات منصة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (FTS)، بأنه يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة للمملكة وشعبها النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويترجم تاريخها الناصع بالعطاء للشعوب والدول المحتاجة في العالم.

تجديد التضامن مع الشعب اللبناني

جدد مجلس الوزراء، خلال استعراض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، وما أكدته خلال مشاركتها في مؤتمر «دعم لبنان وشعبه» أن أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء علـى ترقيات وتعيينات للمرتبة الرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” أحمد بن عواد بن ناهض الأحمدي على ترقيته إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية. ومحمد بن سليمان بن محمد الفريح على تعيينه بوظيفة «مدير عام التعليم بمنطقة الرياض» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة التعليم.

متابعة تطورات الجائحة محليا وعالميا

تابع مجلس الوزراء، تطورات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وأحدث تقارير التقييم المستمر للأوضاع الصحية بالمملكة في ضوء ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات من اتجاهات في المنحنيات، مؤكداً على المواطنين والمقيمين استمرار الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي للفيروس وتحوراته.

دعم التعايش السلمي بالعراق

أكد مجلس الوزراء، حرص المملكة على رعاية المبادرات المعززة للتعايش السلمي والحوار الحضاري في العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع، وذلك في سياق تطرقه إلى ملتقى المرجعيات العراقية الذي عقد في مكة المكرمة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، وما خلص إليه من توصيات ثمنت في مجملها جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، في خدمة الإسلام والمسلمين والإِنسانية جمعاء، وشددت على ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين العلماء في العراق؛ لمعالجة القضايا المستجدة وإشاعة القيم المشتركة لبناء بلادهم وتحقيق المواطنة.

تفاهم بالطاقة مع ألمانيا

وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

تعاون ثقافي مع اليونان

فوض مجلس الوزراء، وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والرياضة في جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مذكرة بشأن «المجتمع السياحي»

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية «البنك الدولي».

تباحث لتعزيز الوعي التقني

فوض مجلس الوزراء، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» لتعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى العربي التقني، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعديل آلية «المساهمات العقارية»

أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة الفرعية «أ» من الفقرة «5» من البند «أولاً» من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، لتكون على النحو الوارد في القرار.

تعيينات بـ«مركز الأمير سلطان» و«العامة للمنافسة»

أقر مجلس الوزراء تعيين يحيى بن حمود الغريبي، وأيمن بن أحمد الحازمي عضوين - ممثلين من القطاع الخاص - في مجلس أمناء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية. كما أقر المجلس تجديد عضوية م. راشد بن عبدالعزيز الراشد، ود. فهد بن أحمد أبوحيمد، ومحمد بن عبدالعزيز الشايع، وتعيين م. وليد بن عبدالرحمن العيسى أعضاءً من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

اعتماد حسابات 3 جهات

اعتمد مجلس الوزراء الحسابات الختامية لكل من المؤسسة العامة للحبوب، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والهيئة العامة للموانئ، عن عام مالي سابق.

7 تقارير سنوية

اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: الشؤون البلدية والقروية «سابقاً»، والنقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتقاعد «سابقاً»، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.