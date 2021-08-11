شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض التعاون الرياضي مع «فيفا» و«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» د. باتريس موتسيبي، مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ونائب الأمين للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم.

ومن جانب آخر، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبر سمو ولي العهد، خلال اللقاء، عن تهنئته للاعب حامدي؛ على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو، وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة. فيما عبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة؛ مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.