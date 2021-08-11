شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «ديبي إتنو» بذكرى استقلال تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.