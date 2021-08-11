شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث جهود السلام مع الرئيس اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق.

وأكد سموه على الروابط الأخوية العميقة، التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين، وهو الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة، ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز. كما نقل سموه، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، للرئيس اليمني، وتمنياتهما بموفور الصحة له، ومزيد من التقدم والاستقرار للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.

‎حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.