شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بتذاكر مدفوعة على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد «فيسبوك» لعرض فيلم في حدث مباشر حصري، إلا أن مشاهدة الفيلم ستكون عن طريق تذاكر مدفوعة.

وبحسب ما نقل موقع «أكسيوس»، فإن الكثير من الأخبار تحدثت عن فيلم The Outsider الوثائقي، وسوف يعرض علنًا للمرة الأولى عبر «فيسبوك»، مقابل 3.99 دولار أمريكي في 19 أغسطس الجاري.

وقال مخرج الفيلم: «قبل هذا الفيلم، ستيفن روزنبوم، إنه كان يتعين عليك العثور على شركة توزيع عالمية من أجل عقد صفقات مسرحية وإذاعية منفردة، وبمجرد اجتيازك للأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، ستجد صعوبةً كبيرة، مضيفا: لذا بدون فيسبوك، ما كانت الأسواق الصغيرة والمتوسطة ستشهد عرض هذه الأفلام على الإطلاق.

وسيتم عرض الفيلم على الهواء مباشرة عبر «فيسبوك» حول العالم في التوقيت ذاته، للمستخدمين الذين سيدفعون ثمن المشاهدة مقابل الحصول على رابط يوفره الموزع لعرض الفيلم.