شكرا لقرائتكم خبر عن شاحن لاسلكي بـ«مروحة تبريد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزاحت Realme «ريلمي» الستار خلال الحدث الذي عقدته مؤخرًا عن عدة تقنيات جديدة، من بينها شاحن لاسلكي مغناطيسي للهواتف الذكية.

وتبعًا للشركة فإن شاحن MagDart الجديد سيأتي على شكل مكعب بلاستيكي صغير يحوي بداخله مروحة صغيرة لتأمين تبريده وتبريد الهاتف أثناء الشحن، والأهم من ذلك هو أنه سيكون أسرع شاحن لاسلكي مغناطيسي في العالم، إذ سيؤمن شحنًا باستطاعة 50 «واط».

ومن المفترض أن تطرح الشركة أيضا شاحنا لاسلكيا آخر دائري الشكل، لكن استطاعته ستكون أقل من استطاعة الجهاز الأول، وسيتصل الشاحنان بمصادر الطاقة عبر منافذ USB-C.

واستعرضت «ريلمي» خلال الحدث أيضا حافظة صغيرة تثبت على ظهر الهواتف يمكن استغلالها لحمل البطاقات المصرفية أو النقود الورقية، وجهزت بذراع متحركة يمكن إمالتها بزوايا مختلفة لتثبيت الهاتف على أي سطح مستوٍ ومشاهدة الفيديوهات أو تصفح الإنترنت.

وتزامنًا مع طرح هذه الأجهزة في الأسواق ستطرح USB-C أيضا هاتفا متطورا سيحمل اسم «ريلمي فلاش»، سيجهز على الأغلب بمعالجات Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات UI 2.0 ريلمي.