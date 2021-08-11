شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دولارات مكافأة لمستخدمي «أمازون وان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة «أمازون»، إن العملاء الذين يربطون أكف أيديهم بحساب الشركة الخاص بهم سيحصلون على مكافأة 10 دولارات، تضاف إلى حسابهم الائتماني، بحسب موقع «تيك كرانش».

وأطلق نظام «أمازون وان» في شهر سبتمبر الماضي، كطريقة سهلة للدفع في المتاجر الخاصة بالشركة.

ويضع المستخدمون أكف أيديهم ببساطة فوق الماسحات الضوئية لشركة «أمازون»، والتي تتعرف على بصمة كف اليد الفريدة بناء على أنماط الخطوط والأوردة، ويمكن استخدام هذه المعلومات للتحقق من المدفوعات في المتاجر، كما أنها بديل لتذاكر الدخول للمتاجر.

وتتوافر خدمة «أمازون وان» حاليا في 50 موقعا أمريكيا، بما في ذلك متاجر الأغذية الكاملة ومتاجر «أمازون جو» وفي شهر أبريل الماضي، قالت الشركة إن «الآلاف» من العملاء التحقوا بالخدمة، على الرغم من أن الشركة لم تستجب لطلب للتعليق على هذا العرض الترويجي.

لكن الخدمة أثارت قلق بعض خبراء التكنولوجيا، الذين رأوا أنها غير ضرورية، خاصة مع توافر مزايا مماثلة تقدمها بطاقات الدفع غير التلامسية.

كما حذر الكثير من النقاد من أن الخدمة قد تشكل خطرًا أمنيًا محتملًا، معربين عن مخاوفهم بشأن قيام شركة مثل «أمازون» على وجه الخصوص بجمع مثل هذه البيانات، خاصة أنها تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب دفعها لتكنولوجيا جديدة بطرق غير مريحة، وهي بيع خوارزميات تمييز الوجه المنحازة، وتوسيع شبكتها من كاميرات المراقبة المنزلية المتصلة بالشرطة.