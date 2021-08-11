شكرا لقرائتكم خبر عن «تأكد الجوف» تخدم 38 ألف مراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 38.210 أشخاص من خدمات مراكز «تأكد» في منطقة الجوف، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يذكر أن مراكز «تأكد» خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي»، حيث توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، وتبين هذه الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.