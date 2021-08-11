شكرا لقرائتكم خبر عن توريد وترحيل 700 ألف مقرر بتعليم عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل إدارة التجهيزات المدرسية والمستودعات توزيع وترحيل المقررات الدراسية لمدارس المنطقة، في إطار الخطة المعتمدة للتوزيع، بشراكة فاعلة من أمانة التعليم والمكاتب وقادة وقائدات المدارس.

وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم المنطقة، سفر الشهراني، أن عدد المقررات المستلمة بلغ حتى أمس الأول 473629 مقررًا، فيما جرى ترحيل أكثر من 302205 مقررات للمستودعات الفرعية لمختلف المراحل الدراسية، مشيرًا إلى أن التوزيع والترحيل يسير وفق آلية منظمة حسب المراحل الدراسية والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري بالمرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أن إدارة التجهيزات المدرسية صممت برنامجًا إلكترونيًا «تجهيز» يُعنى بضبط وحوكمة صرف المقررات، وبما يضمن عدالة التوزيع وسرعته.