شكرا لقرائتكم خبر عن 864 حالة جديدة..وارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مشددة على ضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار، لافتةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتُعد الجرعة الثانية منشطة لها.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 864 حالة مؤكدة، وتعافي 451 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10829 حالة، منها 1396 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 535176 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 515990 حالة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8357 حالة «يرحمهم الله جميعًا».

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».