شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: عدم إتمام التحصين يهدد استمرار العودة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم، على أهمية عدم تأخر الطلاب والطالبات في الحصول على جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن عدم الحصول على الجرعتين سيؤثر سلبا في استمرار تعليمهم حضوريا.

وناشدت الوزارة الطلاب والطالبات بالمبادرة للتسجيل وعدم التأخر في الحصول على جرعتين من اللقاح، مشيرة إلى أن العودة الآمنة تتطلب إتمام التحصين. وقالت إن التهاون في عدم تلقي الجرعتين يهدد سلامة الطلبة والأسر والمجتمع، ويؤثر سلبا في استمرار التعليمم حضوريا.