شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 509 آلاف كتاب لـ«تعليم حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة تعليم حفر الباطن عن استلام كامل المقررات الدراسية من وزارة التعليم، وعددها 509.777 مقررًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، مؤكدة حرص الوزارة على وصول الكتب في وقت مبكر؛ لضمان نجاح خطة الترحيل، وذلك بمتابعة من المسؤولين في الوزارة، ومن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ.

وأوضحت أن هناك مستودعًا واحدًا فقط لتعليم حفر الباطن، وأنه منذ وصول أول دفعة لمقررات المرحلة الابتدائية، بدأت الجهود تتضافر بين الجهات ذات العلاقة بالترتيب والتنسيق من أجل إيصال جميع المقررات لجميع المدارس بوقت كافٍ، ولضمان بداية جادة ومميزة بمتابعة دقيقة وتوجيهات مدير التعليم، والمساعد للشؤون التعليمية.

وأضافت: مع اكتمال وصول مقررات المرحلة الابتدائية لمستودعات الإدارة، بدأ التنسيق بين قسم التجهيزات المدرسية والمستودعات المركزية في عقد اللقاءات والاجتماعات لرسم خطة سير التوزيع، وبفضل تكامل الجهود بين الأقسام وتعاون الزملاء والزميلات قادة الميدان التربوي، تم ترحيل الكتب للمدارس بوقت مبكر وبالتنسيق مع المدارس للاستلام وحصر المخصص والتأكد من الأعداد حسب برنامج «نور».

وبيَّنت التعليم أن المرحلة الابتدائية ومكتب التعليم بمدينة الملك خالد والمدارس التابعة لتعليم حفر الباطن في القرى والهجر والمدن بلغ عددها 219 مدرسة.

وأوضح مدير إدارة تعليم حفر الباطن، محمد القحطاني، أن الإدارة استعدت مبكرًا للعام الدراسي الجديد، وذلك بعقد اجتماعات مع لجنة الاستعداد للعام الدراسي، ووضع خطط عمل، مضيفًا: كانت الاستعدادات على أكمل وجه، بجهود الزملاء في الشؤون التعليمية والمدرسية، خاصة في التجهيزات المدرسية والمستودعات.

وأشار إلى تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد الذي كان نتاجه إنجاز الاستعدادات وفق الخطط المرسومة، وكل الدعوات لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وزملائنا في المجتمع التعليمي بعام دراسي موفق ومكلل بالنجاح والتوفيق.

من ناحيته، أكد رئيس قسم التجهيزات جايز الجنيدي، حرص إدارة التعليم ممثلة بقسم التجهيزات المدرسية ومستودعات التعليم، على أهمية وصول الكتب في وقت مبكر للمدارس، وتم عقد عدد من اللقاءات التطويرية والبرامج التدريبية لتأهيل العاملين في المستودع قبل عملية التوزيع، لمناقشة خطة التوزيع الصادرة من قسم التجهيزات المدرسية.