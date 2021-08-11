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ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء

تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت إدارة المرور عن ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة إلى الهيئة المرورية: 

وأكد المرور في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء - متابعات الخليج 365

القبض على مخالف: 

وكانت شرطة منطقة جازان قد تمكنت من القبض على أحد الأشخاص، بعد أن أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفاء.

وأكدت الشرطة: تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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