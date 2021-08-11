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شكرا لقرائتكم ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في فيفاء
تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلنت إدارة المرور عن ضبط قائدي مركبتين أوقفا مركبتيهما على حافة الهاوية في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
إحالة إلى الهيئة المرورية:
وأكد المرور في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
القبض على مخالف:
وكانت شرطة منطقة جازان قد تمكنت من القبض على أحد الأشخاص، بعد أن أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفاء.
وأكدت الشرطة: تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إحالته إلى المرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
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