- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان تعاقدها مع الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الهلال لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صباح الأربعاء :"وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع اللاعب هتان باهبري لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من الفترة الشتوية المقبلة".
وأضافت : "بدورها تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية".
وانضم هتان إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، قادمًا من الشباب؛ حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022، إلا أن جناح اللاعب لم يتمكن خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية؛ حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.
ولعب باهبري 12 مباراة فقط بألوان الهلال في الدوري السعودي الموسم الماضي، اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين، وصنع هدفًا خلال ست مباريات.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 01:34 AM
ابتداءً من الانتقالات الشتوية القادمة"هتان باهبري" شبابي لثلاثة مواسم
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان تعاقدها مع الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الهلال لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صباح الأربعاء :"وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع اللاعب هتان باهبري لمدة ثلاثة مواسم ابتداءً من الفترة الشتوية المقبلة".
وأضافت : "بدورها تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية".
وانضم هتان إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، قادمًا من الشباب؛ حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022، إلا أن جناح اللاعب لم يتمكن خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية؛ حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.
ولعب باهبري 12 مباراة فقط بألوان الهلال في الدوري السعودي الموسم الماضي، اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين، وصنع هدفًا خلال ست مباريات.
، "هتان باهبري" شبابي لثلاثة مواسم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "هتان باهبري" شبابي لثلاثة مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.