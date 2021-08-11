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قال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس معز تريعة، مساء الثلاثاء إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقاً، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، أوضح "معز تريعة" أن من بين تلك الحرائق 12 حريقاً في الغابات، مؤكداً عدم تسجيل أية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو الماضي.
وقال "تريعة" في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إن 6 حرائق في الغابات لا تزال مندلعة إلى حد الآن في غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف.
ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حالياً إطفاء 3 حرائق في ولاية جندوبة اندلع اثنان منها في غابات معتمدية عين.
تونس.. اندلاع أكثر من 150 حريقاً خلال 36 ساعة الأخيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11
قال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس معز تريعة، مساء الثلاثاء إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقاً، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، أوضح "معز تريعة" أن من بين تلك الحرائق 12 حريقاً في الغابات، مؤكداً عدم تسجيل أية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو الماضي.
وقال "تريعة" في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إن 6 حرائق في الغابات لا تزال مندلعة إلى حد الآن في غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف.
ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حالياً إطفاء 3 حرائق في ولاية جندوبة اندلع اثنان منها في غابات معتمدية عين.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:11 AM
تريعة: لم نسجل ضحايا بشرية جراء الحرائق منذ يونيو الماضي
قال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس معز تريعة، مساء الثلاثاء إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقاً، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، أوضح "معز تريعة" أن من بين تلك الحرائق 12 حريقاً في الغابات، مؤكداً عدم تسجيل أية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو الماضي.
وقال "تريعة" في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إن 6 حرائق في الغابات لا تزال مندلعة إلى حد الآن في غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف.
ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حالياً إطفاء 3 حرائق في ولاية جندوبة اندلع اثنان منها في غابات معتمدية عين.
، تونس.. اندلاع أكثر من 150 حريقاً خلال 36 ساعة الأخيرة ،
المصدر : الخليج 365
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