، اليوم بداية بث شبكة قنوات SSC الفضائية لدوري المحترفين السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ اليوم الأربعاء شبكة قنوات SSC الفضائية المالكة لحقوق نقل المسابقات السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين- دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - كأس السوبر السعودي)، للموسم الرياضي القـادم 2021-2022 ببث مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي ينطلق ابتداءً من اليوم.

وذكرت القناة أنه يمكن للجمهور الرياضي مشاهدة المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي) وبشكل مجاني على قنوات SSC المفتوحة وبتقنية SD، وذلك على منصة "شاهد" وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي "عرب سات".

كما ستقوم شبكة قنوات SSC ببث مباريات كاس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية المقامة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة "شـاهد VIP" إضافة إلى جهاز "GOBX" الفضائي وهي باقة OnSports GOBX" Shahid VIP "، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، إضافة إلى المسابقات الكروية السعودية (كأس خادم الحرمين الشريفين - الدوري السعودي للمحترفين - كأس السوبر السعودي) مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية، واستضافة المحللين الفنيين المختصين وغيرها، وذلك من خلال الاشتراك بالباقات التالية ابتداءً من 6 سبتمبر 2021م.

وكشفت الشركة أن باقة الرياضة على منصة "شاهدVIP" وهي "VIP Shahid on Sports" بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، ستكون باشتراك شهري قـدره 57.99 ريال سعودي، علمًا بأن الباقة متاحة مجانًا على منصة "شاهدVIP " لغاية 5 سبتمبر.

فيما ستكون باقة الرياضة على "شاهدVIP" " وعلى جهاز GOBX معًا وهي: "GOBX+ VIP Shahid on Sports" إضافة إلى باقة الرياضة على منصة "شاهد VIP""معًا وهي " VIP Shahid on Sports GOBX" بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، بمبلغ شهري قدره 74.99 ريال سعودي، علمًا بأن الباقة متاحة مجانًا على كل من منصة "شاهد٧١P " وجهـاز GOBX لغاية 5 سبتمبر القادم.