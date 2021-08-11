هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: سجن محافظ بتهمة الرشوة والاختلاس

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن إدانة محافظ بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها 25 ألف ريال.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

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