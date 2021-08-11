مكافحة الفساد: الرشوة وغسل الأموال تسجن «مدير نزع ملكية» ومواطنًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة (مرتشٍ)، والتزوير وغسل الأموال.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المتهم صدر ضده حكم بالسجن لمدة 11 عامًا، ودفع غرامة مالية.

وبينت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه أدين خلال القضية نفسها مواطن بالرشوة (راشٍ) وغسل الأموال.

وصدر ضده الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات، مع دفع غرامة مالية قيمتها 350 ألف ريال.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية.

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